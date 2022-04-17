У Маріуполі окупанти вимагають українських захисників здатися в полон

Російські окупанти атакують Маріуполь. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Російські окупанти зробили нову заяву. Загарбники запропонували українським захисникам Маріуполя скласти зброю та здатися в полон.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

Реклама

Деталі

Окупанти пропонують о 5-й ранку 17 квітня встановити зв'язок між сторонами для обміну інформацією. З 5:30 росіяни нібито оголосять "режим повної тиші" та "гарантують його неухильне дотримання".

"З огляду на катастрофічне становище, що склалося на металургійному комбінаті "Азовсталь", а також керуючись суто гуманними принципами, Збройні сили Росії пропонують бойовикам націоналістичних батальйонів та іноземним найманцям з 06:00 17 квітня припинити будь-які бойові дії та скласти зброю", – сказали російські окупанти.

Зеленський назвав два способи деокупації Маріуполя

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо знищує всіх, хто перебуває у Маріуполі. За його словами, ситуація у місті залишається дуже жорсткою та нелюдяною. Про це глава держави розповів у новому відеозверненні 16 квітня.

"Ситуація у Маріуполі залишається дуже жорсткою. Просто нелюдяною. Такою її зробила Російська Федерація. Свідомо зробила. І свідомо продовжує знищувати міста. Свідомо намагається знищити всіх, хто там є, у Маріуполі", – заявив Зеленський.

Президент повідомив, що вплинути на ситуацію в Маріуполі можна двома способами: або партнери нададуть Україні всю необхідну важку зброю, літаки, щоб наша країна могла знизити тиск окупантів на місто і деблокувати його, або переговорний шлях, на якому роль партнерів має бути визначальною.

Реклама

"Хочу, щоб мене зараз почули правильно: не було ще жодного дня з початку блокади Маріуполя, щоб ми не шукали рішення. Військове чи дипломатичне – яке завгодно, щоб урятувати людей. Але знайти це рішення вкрай складно. Поки що жодного на 100% реального варіанта ще не було. Це стосується як варіантів воєнних дій, так і переговорного процесу", – наголосив глава держави.

Зеленський додав, що він та його команда щодня перебувають на зв'язку із захисниками Маріуполя.

"Щодня чи я, чи Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, чи інші військові, чи керівник нашої переговорної групи Давид Арахамія – на зв'язку з нашими захисниками Маріуполя. Щодня", – підсумував президент.

Раніше ми писали: