У Маріуполі окупанти цілеспрямовано обстріляли будівлю з червоним хрестом – "Азов"

"Азов" повідомив про черговий воєниий злочин РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі окупанти цілеспрямовано обстріляли будинок, який позначений знаком Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це повідомили у Telegram-каналі "АЗОВ-Маріуполь".

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"Російські окупанти вкотре підтвердили, що вони є воєнними злочинцями, які не дотримуються жодних правил та принципів ведення війни. Цього разу вони вчинили воєнний злочин проти Міжнародного комітету Червоного Хреста. Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, позначену червоним хрестом на білому тлі, авіаційними та артилерійськими обстрілами. Це є одним з найбільш зухвалих воєнних злочинів", – йдеться у повідомленні.

Адже такими хрестами позначаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні або гуманітарні вантажі.

"Єдиними, хто так порушував правила ведення війни, були війська гітлерівської Німеччини, які також обстрілювали будівлі й транспорт, позначені червоними хрестами", - додали у повідомленні.

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Очевидці агресії російських окупантів можуть допомогти

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме воєнні злочини Російської Федерації проти України. Українців просять надсилати всі документальні свідчення на спеціальну електронну пошту.

"Кожен свідок, який може повідомити про факти вбивства російськими окупантами мирних жителів, варварських ракетно-бомбових та артилерійських ударів по лікарнях, школах, житлових будинках та інших цивільних об'єктах, будь ласка, зробіть це", – йдеться у повідомленні.

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Писати прокурору можна будь-якою мовою, для нього зроблять переклад.

Надсилайте документи, фото, аудіо- та відеофайли на електронну адресу:

otp.informationdesk@icc-cpi.int

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