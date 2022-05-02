У Маріуполі діти під обстрілами пили воду з калюж: історія однієї родини

Юлія та три її доньки опинилися в пастці в оточеному Маріуполі. / Фото: BBC, Колаж: Сьогодні
Юлія і три її доньки (11-и, шести й трьох років) опинилися в пастці в оточеному російськими окупантами Маріуполі. Сім'ї не вистачало їжі та води – і в якийсь момент дітям довелося пити воду з калюж.
Їхню історію розповіли в BBC.
Вода з калюж
Після того, як будинок сім'ї знищили російські бомби, їм довелося ховатися в підвалі без туалету, душу та електрики.
"У нас була невелика тарілка (супу – ред.) на трьох дітей щодня. І одна склянка води", – розповіла Юлія.
Подруга Юлії Наталія, яка ще до війни переїхала з України до Уельсу, розповіла, що діти постійно просили їсти, тому Юлія намагалася годувати їх перед сном, щоб вони не засинали голодними.
"Коли йшов дощ, вони вибігали та пили з калюжі, і ця вода була неймовірно смачна. Потім знайшли кілька каструль, щоб зробити запаси", – розповіла вона.
Проте прісної води критично не вистачало, тому Юлії довелося врешті-решт залишити дітей і йти шукати джерело чи криницю. У результаті вона таки знайшла криницю, яка розташовувалася за три кілометри від дому.
"Доводилось бігати туди під обстрілами", – сказала Юлія.
Пізніше її середня донька захворіла, але поруч не було жодних ліків.
"У мене були гроші, але я нічого не могла купити, бо ніде нічого не було, все зламали, розграбували та знищили", – розповіла жінка.
Як зазначається, зараз сім'я перебуває в Польщі, а Наталія робить все можливе, щоб допомогти їм отримати статус біженців в Уельсі.
"У Маріуполі вона бачила людей, які загинули від ракетних ударів. В них не було ні рук, ні ніг. Я хотіла б, щоб Юлія була тут, в Уельсі. Мріяла, як ми разом чаюватимемо в нашій їдальні, і вони зможуть жити краще", – розповіла вона.
Нагадаємо, міністр із питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що на "Азовсталі" в Маріуполі назріває гуманітарна катастрофа. У людей закінчуються їжа, вода та медикаменти.