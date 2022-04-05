До Мангуша відправили партію необхідної гуманітарної допомоги

Фонд Ріната Ахметова продовжує збирати гумдопомогу для постраждалих українців / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова продовжує забезпечувати гуманітарною допомогою мешканців тих регіонів, які найбільше постраждали від війни.

Серед них особливе місце займають жителі Маріуполя, які вже впродовж 40 днів борються за власні життя у блокадному місті під постійними обстрілами російських окупантів.

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До передачі гуманітарної допомоги долучилися волонтери-маріупольці, які передали першу частину продуктових наборів від Фонду до тимчасово окупованого Мангуша. Продукти роздадуть місцевим мешканцям і людям, яким вдалося залишити Маріуполь.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, з них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Медикаменти для українців

Тим часом на потреби українців Фондом Ріната Ахметова передано вже 200 тисяч одиниць медикаментів. Зокрема на початку березня державні лікарні у Дніпрі отримали партію найнеобхідніших ліків.

Йдеться про понад 15 тисяч одиниць медичних засобів та ліків, зокрема й антисептиків, антибіотиків, засобів обробки ран тощо.

Раніше ми розповідали, що група "Метінвест" Ріната Ахметова та волонтери зібрали вже понад 35 тонн гуманітарної допомоги для мирних жителів українських міст, які постраждали внаслідок війни з РФ, та писали, що Фонд Ріната Ахметова продовжує доставляти гуманітарні вантажі на схід України.