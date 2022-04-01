У Луганській області за добу через обстріли окупантів загинули 2 особи, є постраждалі

Окупанти обстріляли житлові будинки / Фото: Колаж: Сьогодні

У результаті російських обстрілів минулої доби, 31 березня, у Луганській області загинуло 2 людини, ще 2 постраждало. Через потужні обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної, Іванівки пошкоджено 20 об’єктів. Серед них 9 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

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"Від вогню росіян загинуло 2 людини у Сєвєродонецьку. Постраждали жителі Лисичанська і Тошківки. Врятовано з полум’я 4 осіб", – написав Гайдай.

Також зруйновано 18 будинків.

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Ситуація з критичною інфраструктурою в області

За словами голова Луганської ОВА, Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, частково Гірська громада та Лисичанськ досі залишаються повністю без централізованого водопостачання. Без газопостачання перебувають 32 населених пункти (близько 73 500 абонентів), з них 28 повністю та 5 частково.

Знеструмлені 767 трансформаторних підстанцій – 12 населених пунктів частково та 22 повністю. Світло відсутнє у 124 914 споживачів області.

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