У Луцьку чутно вибухи (фото) — оновлено

Окупанти обстрілюють Луцьк/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Луцьку повідомляють про вибухи. Людей просять залишатися в укриттях.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук у Facebook.

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"Шановні лучани та жителі громади! Залишайтеся в укриттях! Прошу не публікувати фото і відео вибухів та іншу інформацію!" — повідомив Поліщук.

Люди в коментарях скаржаться, що в місті не чутно сирени.

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко зазначив, що це були ракетні удари по нафтобазі.

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Ситуація поблизу міста вчора

"З повітряних цілей над територією Республіки Білорусь відбувся обстріл 4 ракетами. Три ракети з чотирьох були збиті у небі над Волинню", — зазначив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

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