У Лондоні починають обговорювати деталі "плану Маршалла" для України

Роман Шеремета, ректор Американського університету в Києві, бере участь в обговоренні плану відновлення / Колаж "Сьогодні"

26 березня в Лондоні розпочнеться обговорення так званого "плану Маршалла" на відновлення України.

Про це розповів Роман Шеремета, ректор Американського університету, професор кафедри економіки Школи менеджменту Везергед при Університеті Кейс Вестерн Резерв (США) під час Київського форуму з питань безпеки у рамках військового циклу "Боротьба за Україну".

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Що відомо

"З одного боку, Україна проливає кров заради захисту всього світу. І тому українці хочуть, щоб їхній голос у цьому обговоренні був чути набагато більшим. Це має бути міжнародна структура, імовірно наглядова рада, яка має складатися умовно з десяти людей серйозного калібру, частина з цих людей має бути українцями. І вони повинні курирувати основні принципи розподілу грошей", – наголосив під час форуму Роман Шеремета.

Експерт зазначає, наприклад, фонд відновлення України зібрав 1 трильйон доларів, взявши половину із заморожених активів Росії та у російських олігархів, а другу половину – у вигляді допомоги західних країн чи міжнародних фінансових спілок. Питання, як далі це поділити.

"Ось є наглядова рада, але ми маємо наперед мати план, що кидаємо на розвиток агропромислового комплексу. Маємо визначити, кому допомога надається. Або дається безпосередньо фермерам, або дається безпосередньо підприємствам. Друге – фінанси, які йтимуть на стабілізацію фінансової системи України. Це даватиметься через Нацбанк або піде безпосередньо приватним банкам. Ми повинні узгодити ці принципи і саме за виконанням цих принципів має слідкувати умовна наглядова рада ", – наголосив Шеремета.

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Обстановка