У Лисичанську окупанти знищили лікарню, яка пережила дві світові війни (фото, відео)

Окупанти обстріляли протитуберкульозний диспансер/Фото: https://t.me/luhanskaVTSA/2275, колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли історичну будівлю протитуберкульозного диспансеру. Бельгійський архітектурний ансамбль у Лисичанську витримав дві світові війни й битву за місто у 2014 році.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Понадсторічна будівля Бельгійської спадщини, в якій базувався тубдиспансер, спалахнула внаслідок ворожого обстрілу. Орки полюють на "стратегічні об’єкти", тож цілеспрямовано поцілили в медичний заклад", — написав Гайдай у Telegram.

Він наголосив, що за понад два місяці війни жоден лікувальний заклад на Луганщині не вцілів.

"Прилетіло також у двір Бельгійської лікарні, яка чекала на реставрацію та нове призначення", — йдеться у повідомленні.

Гайдай зазначив, що Бельгійський архітектурний ансамбль у Лисичанську витримав дві світові війни, але руйнується росіянами у ХХІ столітті.

"Красиві історичні споруди стали мішенями для неосвічених рашистів. Мета росіян – тотальне знищення", — додав голова Луганської ОВА.

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За добу окупанти випустили по Україні 18 ракет

Російські окупанти ввечері 3 травня випустили 18 ракет по різних регіонах України. Більшість із них прилетіли з Каспійського моря.

"Увечері 3 травня – повітряна тривога по всій території України! Стратегічні бомбардувальники Росії Ту-95 або ж Ту-160 завдають ракетного удару із Каспійського регіону. Орієнтовно випущено 18 ракет (з літаків, — ред.), які влучили по об’єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей. Також з інших засобів завдано ракетні удари по Одеській та Донецькій областях", — йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, протягом доби 3 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито щонайменше 8 крилатих ракет, дані уточнюються. Також є відомості про ураження 7 безпілотників та однієї авіаційної ракети.

"Окупанти бережуть свої літаки та вертольоти, тому не входять у контрольований Збройними Силами України повітряний простір. Натомість авіація Повітряних Сил протягом доби здійснила десятки авіавильотів. Під прикриттям винищувачів групи ударної авіації нанесли близько десяти ракетно-бомбових ударів по скупченню військ противника, складах боєприпасів та живій силі", — додали в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

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