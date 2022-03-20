У Кремінній окупанти обстріляли впритул будинок для людей похилого віку: загинули понад 50 людей

Загинуло 56 пацієнтів пансіонату. Фото: колаж "Сьогодні"

Війська РФ з танка обстріляли будинок для людей похилого віку в Кремінній.

Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай у Facebook.

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"56 загиблих у Кремінній. Розстріляли впритул з танка. 11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній. Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти. Ті, хто доживали свій вік у будинку – 56 людей – загинули на місці. Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату", – йдеться у повідомленні.

За словами Гайдая, дістатися місця трагедії досі неможливо.

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