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На Київщині окупанти обстріляли автомобіль: загинуло подружжя (фото)

Володимир Козир
12 березня, 22:38
Окупанти продовжують вбивати мирних людей

Окупанти здійснили черговий злочин/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Бучанському районі Київської області російські окупанти обстріляли автомобіль. Внаслідок інциденту загинуло подружжя.

Про це в Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Деталі

На трасі між Липівкою та Калинівкою ворог відкрив вогонь по автівці жителів Макарова, які намагались виїхати з блокади. В результаті обстрілу 63-річний чоловік та його 31-річна дружина загинули на місці.

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