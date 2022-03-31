На Київщині частково вигнали окупантів: карта

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині звільнили від окупантів частину районів. Про це свідчить мапа Київської ОВА.

Ворог залишається ще у п'яти районах Київської області – Димерському, Бучанському, Гостомельському, Іванківському та Поліському.

Реклама

У порівнянні з картою минулої доби, станом на 31 березня звільнено території Бородянської та Немішаєвської територіальних громад, а також Ірпінь.



Карта за 30 березня

Реклама

Війна в Україні 31 березня