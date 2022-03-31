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На Київщині частково вигнали окупантів: карта

Марія Николаєнко
31 березня, 23:59
Київська ОВА опублікувала актуальну карту бойових дій

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині звільнили від окупантів частину районів. Про це свідчить мапа Київської ОВА.

Ворог залишається ще у п'яти районах Київської області – Димерському, Бучанському, Гостомельському, Іванківському та Поліському.

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У порівнянні з картою минулої доби, станом на 31 березня звільнено території Бородянської та Немішаєвської територіальних громад, а також Ірпінь.


Карта за 30 березня

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Війна в Україні 31 березня

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