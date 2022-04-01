У Києві затримали чоловіка, який зливав фото ракетних ударів у Мережу

Чоловік публікував фото наслідків від ракетних ударів / Колаж "Сьогодні"

В Києвічоловік поширював інформацію про зруйновані об'єкти від ракетних ударів та нецензурно висловлювався з приводу роботи військових, які захищають територію України. Порушника затримали.

Про це повідомляє поліція України.

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Деталі

Чоловіка за допомогою телеграм-каналу викладав фото ракетних ударів по будинках та об'єктах інфраструктури. Правоохоронці встановили особу зловмисника, а також провели обшук у нього вдома.

Гроші та техніка чоловіка, який розповсюджував інформацію про зруйновані об'єкти від ракетних ударів. Фото: поліція України

"Фігурантом виявився 30-річний уродженець Маріуполя, який тимчасово проживає в Києві. Під час проведення обшуку за місцем його проживання ми виявили та вилучили 103 тисячі російських рублів, чотири ноутбуки, п'ять мобільних телефонів, фотоапарат, жорсткий диск, флеш-накопичувачі різного типу, бінокль дальністю тисяча метрів та блокноти із записами. Вилучені речі спрямовані на проведення експертного дослідження" – повідомили у поліції.

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Як покарають порушника

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України – зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України.

За скоєне зловмиснику загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна або без нього.

У Львові заарештували блогера-сепаратиста за підозрою у держзраді

У Львові повідомили про підозру у державній зраді блогеру, який підтримував агресію РФ проти України Використовуючи ЗМІ, зрадник підтримував злочинні дії країни-агресора. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 4 млн грн.

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Zaxid.net повідомляє, що йдеться про 33-річного блогера Гліба Ляшенка.

За даними "Детектора медіа", Ляшенко виправдовував вторгнення РФ в Україну. Він писав: "вісім років Росія просила і навіть благала Україну змінити свій курс. Україна вісім років відмовлялася. І ось результат".

Блогер також пропонував Україні капітулювати, а відповідальність за вбитих окупантами українців покласти на президента України Володимира Зеленського.

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