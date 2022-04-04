У Києві СБУ затримала спецагентів РФ і викрила їхню явочну квартиру

Артем Дехтяренко повідомив, що СБУ викрила спецагентів РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві СБУ ліквідувала групу інформаторів російських спецслужб та два центри розсилки деструктивних СМС. Зокрема, співробітники спецслужби встановили місцеперебування штаб-квартири ворожої агентури та затримали її резидента. Ним виявився місцевий житель, завербований представниками "ЛДНР".

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Як розповів речник СБУ Артем Дехтяренко, ворожі агенти збирали дані про переміщення військової техніки ЗСУ та тероборони на Київщині.

Крім того, у Києві викрито завербованого спецслужбами РФ працівника однієї з міських лікарень, який агітував медперсонал допомагати російським окупантам. Куратори "гарантували" колаборанту призначення на керівну посаду в окупаційній адміністрації.

Також у столичному регіоні співробітники СБУ припинили діяльність двох підпільних телекомунікаційних центрів. Через них було розіслано майже 3 тис. деструктивних СМС українським військовим і представникам місцевої влади.

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У Харкові СБУ піймала координатора диверсантів "ЛДНР": що у нього знайшли

Служба безпеки України затримала в Харкові чоловіка, який координував диверсійні групи та терористичні угруповання "ЛДНР" у регіоні.

Як повідомляє пресслужба СБУ у Facebook, під час затримання у чоловіка вилучили "блокнот розвідника" та "блокнот старшого радіотелефоніста", які використовує армія окупантів. Крім того, у нього виявлено 5 бойових гранат, тротилові шашки із запалами та SIM-карти російських і білоруських операторів.

Тепер затриманий дає свідчення слідчим СБУ.

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