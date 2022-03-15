У Києві пролунали потужні вибухи

У Києві знов вибухи. Колаж "Сьогодні"

У столиці знову пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють користувачі у соціальних мережах.

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Щонайменше два вибухи були чутні в районі Південної Борщагівки та на лівому березі Дніпра.

Київ

У столиці України окупанти поцілили у житловий будинок. Одразу після цього почалася пожежа в одній із квартир. За інформацією нашого кореспондента, було чутно два вибухи. Ймовірно, був запуск ракет.

Війна продовжується

Сидячи у своєму бункері, міжнародний злочинець Володимир Путін продовжує штампувати шалені плани із захоплення хоч чогось в Україні. Тепер у бункері народилася ідея переодягнути у форму армії Росії білоруських солдатів і відправити їх на вірну загибель в Україну.

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Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація Російської Федерації. Вони мають велике бажання одягнути у форму РФ солдатів білоруських військових частин. Багато хто з них відмовляється воювати проти нашої країни. Проте зараз ФСБ Російської Федерації та її служби, які є на території Білорусі, умовляють білорусів переодягтися у російську форму і за російськими, скажімо так, лекалами, заходити на нашу територію. Однак ми до цього розвитку події готові і я попереджаю, якщо ми тут знаходимо білорусів, вони матимуть таку ж відсіч, як на сьогодні мають росіяни, разом з чеченцями", – зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, він розділяє росіян та чеченців, бо це два абсолютно різні народи.

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