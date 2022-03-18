У Києві окупанти обстріляли житловий квартал

Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли житловий квартал у Подільському районі.

Про це повідомляє КМДА.

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На місці вже працюють рятувальники та медики. Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється.

Ситуація в Україні 18 березня