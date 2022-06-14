У ISW уточнили, чи вдалося окупантам оточити ЗСУ у Сєвєродонецьку після підриву всіх мостів

В ISW повідомили про ситуацію в Сєвєродонецьку після підрову мосту. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська провели наступальні операції у Сєвєродонецьку й 13 червня відтіснили українські війська від центру міста, але повністю місто не захопили. Бої у Сєвєродонецьку тривають. ЗСУ продовжують утримувати оборону навколо хімічного заводу "Азот".

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Офіційний представник Міноборони України Олександр Мотузяник зазначив, що російські війська не повністю очистили Сєвєродонецьк від українського опору через небажання Росії вводити свої (ймовірно нечисленні) піхотні частини та надмірно покладатися на артилерію та штурмову авіацію у наступальних операціях.

Голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські війська знищили останній міст з Сєвєродонецька до Лисичанська і зберігають значну артилерійську перевагу над українськими військами.

Заступник ватажка так званої "ДНР" Едуард Басурін звинуватив ЗСУ у руйнуванні моста.

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"Хоча малоймовірно, що українські сили добровільно зруйнували б міст, поки якісь їхні сили залишалися в Сєвєродонецьку, і це твердження, ймовірно, хибне", – зазначають військові аналітики.

Басурін також заявив, що російські сили повністю оточують українські війська, що залишилися, в Сєвєродонецьку. Гайдай спростував заяви Басуріна про оточення, зазначивши, що українські війська все ще мають обмежені військові канали для евакуації поранених і підкріплень, попри руйнування всіх трьох мостів. Гайдай уточнив, що українська влада не може провести цивільну евакуацію та гуманітарну допомогу, оскільки російські війська пошкодили третій міст.

На кадрах із геолокацією видно, що 12 червня українські сили продовжували утримувати оборону навколо хімічного заводу "Азот". Російські війська також провели безуспішні наступальні операції в районі Метьолкіне, приблизно за 4 км на схід від Сєвєродонецька.

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Головні висновки ISW за добу

Російські сили провели безуспішні наземні штурми, намагаючись перерізати українські наземні лінії зв'язку в районі Попасної та Бахмута.

Російські війська зробили безуспішні наступальні операції на південний схід від Ізюма та на північ від Слов'янська і, ймовірно, створюють умови для штурму Сіверська та північно-західних українських ГЛОК до Лисичанська.

Російські сили, ймовірно, ведуть обмежений наступ безпосередньо на північний схід від Харкова, намагаючись витіснити українські сили із зони дії артилерійського вогню в російських тилових районах, і досягли певних успіхів.

Російські та українські війська продовжують бої за Давидів Брід на північному заході Херсонської області.

Російська окупаційна влада, ймовірно, влаштувала теракти в Мелітополі та Бердянську до дня Росії 12 червня.

Раніше ми писали, що Гайдай не виключив наступу й на інших напрямках, а саме на трасу Лисичанськ – Бахмут, яку росіяни намагаються взяти під контроль

Нагадаємо, українські оператори провели розвідку тилів супротивника на Сєвєродонецькому напрямку, де виявили установки РСЗВ БМ-21 "Град", з яких окупанти били по місту, "Гради" знищили.