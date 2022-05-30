В ISW прорахували, яким буде подальший наступ РФ на Донбасі

Окупанти зосереджують сили на Сєвєродонецьку. Фото: колаж "Сьогодні"

Успіх Росії у інтенсивних міських боях, ймовірно, буде повільним. Це пов'язано з тим, що російська кампанія на сході України, яка раніше була спрямована на повне захоплення Луганської та Донецької областей, тепер зосереджена майже повністю лише на Сєвєродонецьку.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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Що буде далі?

Експерти вважають: малоймовірно, що російські війська зможуть проводити кілька одночасних операцій.

Ймовірно, росіяни надалі відмовляться від пріоритетів наступу на південний схід від Ізюма і на захід від Лимана на користь концентрації найближчими днями наявних сил у Сєвєродонецьку.

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Зеленський назвав захоплення Сєвєродонецька принциповим завданням для окупантів

На сході України окупанти намагаються всіма силами захопити Сєвєродонецьк, для них це дуже важливе місто. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

За його словами, на захоплення Сєвєродонецька Росія зараз кинула великі сили, які не зважають на втрати.

"Росія підійшла надто близько до нього, надто великі сили зібрані на нашому Донбасі, надто підготувалася до наступу там. Вважаю символічним, що російські військові свою спробу захопити Сєвєродонецьк почали з того, що увійшли до готелю під назвою "Мир". Мир – це дійсно перша мета для Росії", – зазначив президент.

Також Зеленський розповів про те, що внаслідок ворожих обстрілів у Сєвєродонецьку зруйновано всю критичну інфраструктуру, пошкоджено 90% будинків, там немає зв'язку.

"Захопити Сєвєродонецьк – це принципове завдання для окупаційного контингенту, і їм все одно, якою кількістю життів доведеться заплатити за цю спробу підняти російський прапор на бульварі – як гірко звучить ця назва зараз! – Дружби Народів, 32, де розташована Сєвєродонецька адміністрація", – сказав глава держави.

Зеленський запевнив, що наші воїни роблять усе можливе, щоб стримати цей наступ.

Нагадаємо, Сєвєродонецьк важливий для росіян на цьому етапі війни насамперед тому, що це останній великий населений пункт у Луганській області, який не контролюється росіянами.

Ситуація у Сєвєродонецьку