На Хмельниччині збили крилату ракету РФ

Вночі атакували територію Хмельницької області / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі українські військові збили одну із крилатих ракет окупанта. Вона мала атакувати об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у повітряному командуванні "Захід".

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Ракету вдалося збити з українського винищувача ракетою класу "повітря-повітря".

Як повідомлялося, вночі на території Хмельницької області окупанти завдали 3 удари по промислових об'єктах. Пожежа вже локалізована рятувальниками.

Окупанти завдали ракетного удару по аеродрому в Старокостянтинові

Російські військові в черговий раз завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області 29 березня. Через обстріл було знищено запаси паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомив мер Старокостянтинова Микола Мельничук.

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"Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, проте сьогодні, як багато хто з вас міг побачити і почути, атака була дуже серйозна і завдала відчутних збитків", – йдеться у повідомленні.

Окупанти повністю знищили всі запаси паливно-мастильних матеріалів.

"Тому прошу всіх, хто може допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів, звернутися до міської ради або до мене особисто", – додав Микола Мельничук.

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