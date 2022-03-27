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У Херсонській області ЗСУ відбили у військових РФ село Гусарівку (фото)

Наталія Магдик
27 березня, 12:47
У ході запеклих боїв у Гусарівці ЗСУ вдалося знищити близько 60 одиниць російської військової техніки та сотню окупантів

Захисники звільнили Гусарівку / Фото: Колаж: Сьогодні

Від російських окупантів звільнено село Гусарівка Балаклійського району, що неподалік міста Ізюма. Російські військові зазнали величезних втрат як особового складу, так і техніки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють Збройні сили України.

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"Гусарівку було окуповано двома батальйонно-тактичними групами (БТГр) російської армії, посиленими спецназом. Проте це росіянам не допомогло", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗСУ, українські військові знищили понад 60 одиниць ворожої техніки, втрати особового складу уточнюються, їх понад сотня.

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ЗСУ звільняють території України від армії РФ

  • 27 березня ЗСУ звільнили два населені пункти у Запорізькій області – села Полтавка та Малинівка. Також українські військові знешкодили понад 80 одиниць живої сили ворога.
  • 26 березня наші воїни звільнили Тростянець у Сумській області , окупанти тікали з міста, кидаючи зброю, техніку Крім того, у Харківській області українська армія звільнила кілька населених пунктів у напрямку Малої Рогані.
  • 25 березня внаслідок блискавичного контрнаступу українські збройні сили звільнили від окупантів колишній районний центр, а нині велике селище міського типу Нововоронцовка, яке знаходиться практично на кордоні з Дніпропетровською областю.
  • 22 березня українські військові на Київщині звільнили селище Макарів і там здійняли український прапор.
  • 17 березня ЗСУ звільнили село Посад-Покровське Херсонської області та розбили колону окупантів.
  • 7 березня серйозну перемогу здобули ЗСУ на Харківському фронті – від окупантів звільнено Чугуєва.