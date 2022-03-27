У Херсонській області ЗСУ відбили у військових РФ село Гусарівку (фото)

Захисники звільнили Гусарівку / Фото: Колаж: Сьогодні

Від російських окупантів звільнено село Гусарівка Балаклійського району, що неподалік міста Ізюма. Російські військові зазнали величезних втрат як особового складу, так і техніки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють Збройні сили України.

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"Гусарівку було окуповано двома батальйонно-тактичними групами (БТГр) російської армії, посиленими спецназом. Проте це росіянам не допомогло", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗСУ, українські військові знищили понад 60 одиниць ворожої техніки, втрати особового складу уточнюються, їх понад сотня.

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ЗСУ звільняють території України від армії РФ