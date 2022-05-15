На Херсонщині окупанти викрали ексдепутата облради

Російські солдати викрали колишнього депутата Віктора Помазнюка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Херсонській області російські окупанти викрали колишнього депутата обласної ради Віктора Помазнюка 1966 року народження. За попередньою інформацією, його можуть утримувати у будівлі поліції. Чоловіка забрали загарбники 11 травня.

Про це повідомили у Каховській міській територіальній громаді.

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Що відомо?

Віктора Помазнюка викрали солдати РФ та вивезли прямо з його будинку 11 травня.

Помазнюк – колишній депутат Херсонської облради та директор ФГ "Акант". У громаді розповіли, що, ймовірно, він перебуває у відділенні поліції у Новій Каховці.

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Віктора Помазнюка викрали солдати РФ

Окупанти викрали депутата Новокаховської міської ради з власного будинку

Російські окупанти викрали 19 квітня з власного будинку депутата Новокаховської міської ради. Про це повідомила в Facebook Каховська міська територіальна громада.

"На підставі звернень мешканців сусідніх громад та територій на офіційній сторінці Каховської міської територіальної громади буде публікуватися інформація щодо злочинних дій окупаційної влади відносно жителів цих громад. 19 квітня з власного будинку військовими РФ було забрано мешканця Нової Каховки, депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Протоковила Ігоря Анатолійовича (1989 р.н.)", – йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, наразі його місцезнаходження невідоме.

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