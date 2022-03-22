На Херсонщині окупанти планують ввести рублі — заява депутата

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Окупанти збираються ввести на Херсонщину в обіг російські рублі з квітня — про це заявив депутат облради Сергій Хлань.
"Примушуватимуть приймати рублі в магазинах, і, швидше за все, виплачувати зарплати "новій адміністрації". Думаю, в іншому дійде справа і до рублевих зарплат у діючих бюджетних та комунальних установах. Потроху Херсонщину втягують у рублеву зону", — написав він.
За його словами, плани щодо створення "ХНР" у Херсонській області вирушать слідом за російським кораблем.
"Заклик ігнорувати розрахунок у рублях, по-перше, рублі – це нікчемний папір, а головне – Херсонщина – це Україна!" заявив депутат.
Ситуація у Херсоні
- 21 березня російські окупанти відкрили вогонь по мирних жителів, які вкотре вийшли на мітинг проти окупації Є постраждалі.
- Збройні сили України постійно знищують техніку російських окупантів, яку вони стягують на аеродром у Чорнобаївці під Херсоном.
- У Херсонській області російські військові розстріляли в автомобілі сім'ю. Загинули п'ятеро людей, серед них двоє дітей. Поки що Нова Каховка перебуває під контролем ворога, проте всередині міста російських військ немає. На жаль, у людей зараз немає можливості евакуюватися.
- При цьому нові фашисти продовжують займатися мародерством у місті. Так, в одному з районів Херсона вони вирвали за допомогою вантажівки Z грати та пограбували магазин. Відео чергового варварства потрапило до інтернету.
- У Херсонській області на Скадовському перехресті 20 березня росіяни викрали двох людей, які охороняли порядок у Голопристанській громаді.