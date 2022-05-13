На Херсонщині окупанти відкрили вогонь по біженцях

Окупанти обстріляли біженців/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти у четвер, 12 травня, обстріляли з артилерії в районі Білої Криниці колону біженців, які виїжджали з Херсонщини. Постраждали жінка та дитина.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Надвечір стався ще один кричущий випадок нелюдськості орків. З артилерії було обстріляно мирну колону біженців, які виїжджали з Херсонської області з боку Берислава. Орки їх зібрали вранці, тримали близько тисячі машин під палючим сонцем і почали випускати лише після обіду партіями по 200 машин, щоб прикрити пересування власної військової техніки. О 16:00 по мирній колоні, яка була вже на нашій підконтрольній території в районі Білої Криниці, орки завдали підлого удару", — йдеться у повідомленні.

За його словами, від розриву снарядів постраждали мирні люди, зокрема дитина 2011 року народження. Разом з жінкою 1954 року народження вона отримала осколкові поранення.

Окупанти вбивають дітей

За квітень російські окупанти вбили в Україні близько 100 дітей. Однак реальні цифри можуть бути значно більше.

"Тільки за останній місяць ООН підтвердила, що близько 100 дітей були вбиті. Ми вважаємо, що фактичні цифри значно вищі", — сказав заступник виконавчого директора ЮНІСЕФ Омар Абді в ході засідання Радбезу ООН.

Він зазначив, ще більше дітей отримали поранення і зіткнулися з порушеннями своїх прав, мільйони були переміщені. Він додав, що у війні в Україні також постраждала система освіти країни і школи використовуються у військових цілях.

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"Війна в Україні, як і всі війни — це криза захисту дітей та їхніх прав", — додав представник ЮНІСЕФ.

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