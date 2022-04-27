У Херсоні пролунало кілька потужних вибухів (відео)

У Херсоні неспокійно/Фото: колаж: "Сьогодні"
Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон. Пізно ввечері 27 квітня були чутні вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти "Україна 24".
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Окупанти обстрілюють Херсон. У місті чутно сильні вибухи. Чи є постраждалі через атаку РФ наразі невідомо.
Окупанти обстрілюють Сумську область
Російські окупанти провокаційно обстрілюють Сумську область. Ворог використовує міномети.
"Есманська громада. Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів. Понад півсотні "прильотів" за останні пів години", — повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Він зазначив, що нині втрати людей від обстрілів уточнюються.