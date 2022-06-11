У Херсоні знайшли тіло закатованого до смерті бійця тероборони

У Херсоні знайшли тіло викраденого росіянами учасника тероборони Віталія Лапчука. Колаж "Сьогодні"

У Херсоні знайшли тіло викраденого та закатованого Віталія Лапчука – офіцера-десантника, полковника поліції, кандидата психологічних наук, який з перших днів вторгнення Росії пішов до лав територіальної оборони.

Про це Медійну ініціативу за права людини (МІПЛ) повідомила дружина Віталія Лапчука – Альона.

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Деталі

"Його тіло знайшли в річці неподалік річкового порту ще 22 травня, проте сповістили рідних лише зараз", – йдеться у повідомленні.

Дружина більше двох місяців намагалася знайти місце, де росіяни могли утримувати Віталія, сподіваючись, що він живий, його незабаром обміняють. Проте 9 червня їй повідомили, що напередодні у Херсоні у річці знайшли тіло чоловіка з ознаками тортур: проломленим черепом та гирей на нозі. За описом Олена Лапчук дізналася про чоловіка.

Альона за описом впізнала свого чоловіка. Згодом тіло побачили родичі, що залишилися в окупованому Херсоні, – вони підтвердили, що це Віталій Лапчук.

Росіяни в Херсоні полювали бійців тероборони, зокрема Віталія Лапчука та його товариша Дениса Миронова. Обох затримали, влаштувавши засідку. Дениса було доставлено до окупованого Криму, де помер від жорстоких побиття.

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Окупанти зміцнюються на південному напрямку

Українська окупанти зміцнюються на півдні. Проте вони не мають ні ресурсів, ні мотивації вести наступ.

"Противник веде бойові дії на займаних рубежах, зміцнюється і мінує підступи до своїх позицій. Сил, ресурсів та мотивації вести наступальні дії не має", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ситуація залишається стабільно напруженою.

Нагадаємо, російські військові мінують територію Херсонської області боєприпасами 50-х.