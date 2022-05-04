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У Харківській області ЗСУ знищили три ворожі танки (фото/відео)

Наталія Магдик
4 травня, 15:42
93-я ОМБр "Холодний Яр" під Харковом знищила три танки російських військових

ЗСУ знищили ворожі танки на півдні Харківської області / Фото: Колаж: Сьогодні

На Харківщині бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили ворожу техніку. Відео розмістили ЗСУ у Telegram-каналі.

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"Можна завжди дивитися на вогонь, воду і на те, як горять танки окупантів", – підписали вони відео.

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Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 24500 (+300 за добу) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1077 (+15);
  • бойових броньованих машин – 2610 (+43);
  • артилерійських систем – 491 (+16);
  • РСЗВ – 163 (+1);
  • засобів ППО – 81 (+1);
  • літаків – 194 (+0);
  • вертольотів – 155 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1867 (+24);
  • кораблі/катери – 10 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 (+12);
  • спеціальна техніка – 38(+0);
  • крилаті ракети – 87 (+3).

Зазначається, що найбільші втрати противника за минулу добу, 3 травня, спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.