У Харківській області ЗСУ знищили три ворожі танки (фото/відео)

ЗСУ знищили ворожі танки на півдні Харківської області / Фото: Колаж: Сьогодні

На Харківщині бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили ворожу техніку. Відео розмістили ЗСУ у Telegram-каналі.

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"Можна завжди дивитися на вогонь, воду і на те, як горять танки окупантів", – підписали вони відео.

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Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 24500 (+300 за добу) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1077 (+15);

бойових броньованих машин – 2610 (+43);

артилерійських систем – 491 (+16);

РСЗВ – 163 (+1);

засобів ППО – 81 (+1);

літаків – 194 (+0);

вертольотів – 155 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 1867 (+24);

кораблі/катери – 10 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 (+12);

спеціальна техніка – 38(+0);

крилаті ракети – 87 (+3).

Зазначається, що найбільші втрати противника за минулу добу, 3 травня, спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.