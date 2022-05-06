На Харківщині окупанти відкрили вогонь по колоні авто з мирними, є загиблі

Росія відкрила вогонь по колоні автомобілів із цивільними, які намагалися врятуватися. Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти відкрили вогонь по колоні автомобілів із мирними жителями, які виїхали з окупованого російськими військовими м. Вовчанська Чугуївського району.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури

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Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено шість автомобілів і знайдено чотири згорілі трупи.

Ворожий обстріл стався 4 травня. З окупованого міста намагалися виїхати колона із 15 приватних автомобілів. Дорогою біля смт Старий Салтів Чугуївського району російські окупанти обстріляли машини з мирними жителями. На узбіччі автодороги між населеними пунктами смт Старий Салтів та с. Верхній Салтов знайдено шість пошкоджених автомобілів і чотири згорілі трупи.

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"6 травня 2022 року слідчими СВ ВП №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП у Харківській області встановлено місцезнаходження зазначеної автоколони та проведено низку слідчих (розшукових) дій. При процесуальному керівництві Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ звільнили від окупантів стратегічно важливе село під Харковом

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов у Telegram.

Він наголосив, що українські захисники продовжують успішно проводити бої на території області.

"Тому є хороші новини. ЗСУ звільнили від російських загарбників та взяли під повний контроль село Російська Лозова", – йдеться у повідомленні.

Як зазначило командування Сухопутних військ ЗСУ, цей населений пункт має стратегічне значення. Адже саме звідти ворог постійно стріляв із артилерії у мирних районах Харкова.

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