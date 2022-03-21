На Харківщині зникли п'ять водіїв та лікар з колони з гуманітарною допомогою – Верещук

За словами Верещук, зник зв'язок із п'ятьма водіями та одним лікарем. Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти у Харківській області захопили в полон гуманітарну колону, яка рухалася у напрямку до Вовчанська у Харківській області.

Про це віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила у відеозверненні.

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За словами Верещук, з Харкова вдалося доставити гуманітарну допомогу до селища Рогань, проте окупанти зірвали доставку допомоги до селища Мала Рогань.

"Ми отримали інформацію від наших розвідників про заплановану провокацію з боку окупаційних військ. На жаль, не вдалося попередити такі плани окупаційних військ для колони з гуманітарною допомогою для міста Вовчанськ. Пропав зв'язок із 6 людьми – 5 водіїв та 1 лікар", – повідомила вона. .

За словами Верещук, зник зв'язок із п'ятьма водіями та одним лікарем:

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Кашкаров Артем – водій швидкої;

Бурда Артем – лікар;

Гончаренко Владислав – водій;

Позинь Павло – водій;

Корнійко Павло – водій;

Маслов Олександр – водій.

"Ми ведемо переговори щодо повернення наших людей", – додала Верещук.

Гуманітарна криза

Окупанти терористичними методами насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим, свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях.

"Так, минулої доби до Херсонської області з міста Апостолове Дніпропетровської області вирушили 14 вантажівок із продуктами харчування та медикаментами першої необхідності. Російські окупанти без причини не пропустили гуманітарний конвой. Таким чином вони намагаються примусити до колабораціонізму місцеве населення" , – йдеться у повідомленні.

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При цьому загарбники розповсюджують листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям – преференції у веденні бізнесу.

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