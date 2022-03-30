У Харкові школяр несвідомо корегував обстріли окупантів

Хлопець коригував вогонь в Telegram/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Харківській області виявили школяра, який коригував обстріли російських окупантів, навіть сам того не розуміючи. Про те, що допомагав загарбникам, хлопець усвідомив лише тоді, коли додому прийшли працівники СБУ.

Про це повідомляє ТСН.

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Хлопець розповів, що займався коригуванням вогню в Telegram. За його словами, він натрапив на рекламу в Інтернеті, де обіцяли гроші за прості завдання.

Одне з таких — зробити скріншот гугл-мапи за конкретними адресами у Харкові. А за кілька днів туди поцілили ворожі снаряди. Що допомагав окупантам — хлопець усвідомив лише тоді, коли додому прийшли працівники СБУ. Батько школяра шокований.

"Батькам хочу сказати, контролюйте, будь ласка, свої телефони. Все на довірі, з розрахунку, що спілкуються зі своїми однолітками, а вийшло дуже сумно. Я дуже жалкую, мені дуже соромно", — зазначив чоловік.

Окупанти влаштували провокацію

У Сумській області російські окупанти влаштували провокацію. Загарбники спалили пункт пропуску.

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"Сьогодні (29 березня – Ред.) відбулася провокація в пункті пропуску Рижівка Сумської області. Там орки встановили свій БТР, самі ж його підірвали. І це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ щодо того, що українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно… І вони, начебто аби помститися українцям, вони спалили український прикордонний пункт пропуску на кордоні з орками", — повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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