У Харкові з даху будинку зняли авіабомбу завважки півтонни (фото)

Піротехніки добре попрацювали. Фото: колаж "Сьогодні"

На даху одного з будинків на Північній Салтівці в Харкові рятувальники зняли фугасну авіабомбу завважки 500 кг, що не розірвалася.

Як повідомив "Суспільному" начальник групи піротехнічних та спеціальних водолазних робіт ДСНС Ігор Овчарук, снаряд пролежав на даху близько трьох місяців.

Реклама

За його словами, авіабомба лежала на даху із 19 березня. Зняти снаряд піротехніки не могли через безперервні обстріли району.

Ігор Овчарук зазначив, що якби авіабомба розірвалася, руйнування були б значними.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що рятувальники показали потужну бомбу, скинуту росіянами на Харків.

Також нагадаємо, як розпізнати боєприпаси та що робити, якщо знайшов снаряд чи міну.