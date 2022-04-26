У Харкові поліцейський врятував пенсіонерів із палаючого будинку

Поліцейський врятував пенсіонерів / Колаж "Сьогодні"

В Харкові дільничний поліцейський врятував двох пенсіонерів та виніс їх із палаючого будинку, який спалахнув після обстрілу міста.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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"Дільничний офіцер поліції врятував життя двох людей похилого віку під час пожежі, що виникла після обстрілу житлового будинку по вулиці Валентинівській", – йдеться у повідомленні.

Ще до приїзду бригади рятувальників поліцейський виніс пенсіонерів із вогню.

Обстріли на Великдень

Внаслідок обстрілів Харкова та області на Великдень загинуло двоє осіб. Ще не менше 14 дістали поранення.

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Так, великодньої ночі росіяни завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки у Харкові. Було поранено троє осіб.

Вдень російські загарбники обстрілювали Золочівський та Чугуївський райони. За попередніми даними, 11 поранених, у тому числі 11-річна дитина: Чугуєв – 6, Малинівка – 5, Золочів – 1.

2 особи загинули – у Харкові та Чугуєві.

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