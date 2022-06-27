У Харкові знову вибухи. Є поранені

Цілодобово рятувальники України усувають наслідки ударів Росія по Харкову / Колаж "Сьогодні"

З Харкова надійшло повідомлення, що там знову чути вибухи. Район "прильотів" наразі невідомий.

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24".

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Що відомо

"Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів 3 постраждалі цивільні. Інформація оновлюється. Не ігноруйте сигнали тривоги та перебувайте в укриттях!" – повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.

Інші телеграм-канали повідомили, що відпрацювала ППО.

Обстановка в місті