У Харкові знову вибухи. Є поранені

Цілодобово рятувальники України усувають наслідки ударів Росія по Харкову / Колаж "Сьогодні"
З Харкова надійшло повідомлення, що там знову чути вибухи. Район "прильотів" наразі невідомий.
Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24".
Що відомо
"Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів 3 постраждалі цивільні. Інформація оновлюється. Не ігноруйте сигнали тривоги та перебувайте в укриттях!" – повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.
Інші телеграм-канали повідомили, що відпрацювала ППО.
Обстановка в місті
- 25 червня стало відомо, що російські окупанти здійснили чергову диверсіюпроти ядерного об'єкту на території України. Цього разу вони обстріляли установку "Джерело нейтронів" у Харкові.
- Вночі проти 24 червня місто знову зазнало артилерійського обстрілу.
- Російські окупанти упродовж четверга, 23 червня, обстрілювали Харківську область. Через це були загиблі та поранені.
- 23 червня з даху будинку на Північній Салтівці у Харкові рятувальники зняли нерозірвану фугасну авіабомбу вагою 500 кг.