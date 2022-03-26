У Харкові окупанти знову обстріляли ядерний об'єкт

Установка не розрахована на експлуатацію за умов бойових дій. Колаж "Сьогодні"

Ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" у Харкові вкотре потрапила під російські обстріли.

Про це повідомляє Державна інспекція з ядерного регулювання.

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Зокрема установка, розташована на базі Харківського фізико-технічного інституту в районі П'ятихаток, потрапила під обстріл 26 березня.

"Оцінити масштаби пошкоджень неможливо через бойові дії, які не припиняються в районі розташування ядерної установки" , – йдеться у повідомленні.

Також в інспекції зазначили, що встановлення не розраховане на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування та/або обстріл може призвести до важких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

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Обстріли Харкова

24 березня окупанти обстріляли людей, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою. Декілька людей отримали поранення.

Російські окупанти зруйнували 972 будівлі у Харкові , З них 778 – це житлові будинки. Проте вже зараз у місті обговорюють, як відновлюватимуть Харків.

Також Росія обстріляла центр Харкова крилатими ракета "Калібр" , випущеними з кораблів Чорноморського флоту РФ