У Харкові окупанти обстріляли житлові будинки – є загиблі, серед них немовля

Окупанти цинічно обстрілюють будинки у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 15 квітня, російські окупанти обстріляли житлові будинки у Харкові. Внаслідок цього є багато жертв, серед них – дитина.

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

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Через обстріл окупантами житлових будинків у Харкові загинули вісім осіб. Серед загиблих – семимісячна дитина.

Як повідомив директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов, також через обстріл поранено 42 особи. За його словами, інформація про постраждалих надійшла сьогодні, 15 квітня, о 16:16. На місці події працювало 29 бригад швидкої допомоги.

На Харківщині окупанти розстріляли евакуаційний автобус – є загиблі та поранені

Через загибель семи осіб внаслідок обстрілу евакуаційних автобусів у Харківській області розпочато розслідування. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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"14 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними мешканцями в смт Борова Ізюмського району. За попередніми даними, загинуло 7 осіб. Ще 27 осіб отримали поранення", – йдеться у повідомленні.