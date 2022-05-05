У Харкові окупанти обстріляли команду, яка евакуювала з екопарку буйволів: загинув підліток

У Харкові окупанти обстріляли екопарк, де рятували тварин. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові 5 травня російські окупанти знову обстріляли екопарк Фельдмана. Під обстріл потрапили працівники та волонтери, які евакуювали тварин. Внаслідок цього є загиблий та поранені.

Про це повідомив власник екопарку Олександр Фельдман на своїй сторінці у Facebook.

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Внаслідок обстрілів загинув 15-річний підліток. Ще двоє працівників отримали тяжкі поранення.

"Під час евакуації африканських буйволів з Фельдман Екопарк під обстріл потрапила команда наших співробітників та волонтерів. Одна людина загинула. Двоє людей отримали тяжкі поранення. За їхнє життя борються лікарі. Загиблому хлопцеві було лише 15 років. Він допомагав батькам у годівлі та евакуації тварин" , – розповів власник екопарку.

Окупанти бомбили вольєри хижаків у Харкові

У Харкові з екопарку почали евакуювати тварин через постійні обстріли з боку окупантів. Засновник парку Олександр Фельдман заявив, що головне завдання – вивезти всіх хижаків. Якщо військові РФ пошкодять їхні клітки, налякані леви, тигри та пантери опиняться на волі й можуть зашкодити людям. Про це Фельдман написав у Facebook.

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За словами директора екопарку, російські військові практично знищили територію та споруди. Снаряди прилітали прямо біля кліток хижаків.

"Їхні вольєри поки ще дивом зберігають цілісність, але ще один обстріл – і леви, тигри, ведмеді, що збожеволіли від страху, можуть опинитися на волі й піти у бік Харкова або в прилеглі селища", – написав Фельдман 5 квітня.

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