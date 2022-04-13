До міста-героя Ірпінь доставили партію гуманітарної допомоги – чим забезпечать

Фонд Ріната Ахметова зібрав гуманітарну допомогу для міста-героя Ірпінь / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова продовжує допомагати мешканцям регіонів, які найбільше постраждали від російської окупації. Особливе місце на мапі допомоги Фонду займає місто-герой Ірпінь, жителі якого опинилися в самому епіцентрі трагічних подій.

Так, за першої нагоди Фонд Ріната Ахметова передав мешканцям громади тисячу наборів з продуктами першої необхідності.

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"Дякуємо Фонду Ріната Ахметова за передачу продуктів харчування для населення. Ці набори були одразу відвантажені та передані нашим жителям. Наразі місто намагається забезпечити мешканців усім необхідним. Для цього ведеться безперервна робота та акумулюються всі ресурси", – розповіла Зоряна Міронішина, координаторка оперативного центру, депутатка Ірпінської міської ради.

Загалом Фонд Ріната Ахметова передав жителям Київської області понад 7,5 тисяч таких наборів. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Гуманітарна підтримка

Фонд Ріната Ахметова скерував понад 6,5 тисячі продуктових наборів для жителів Київської області. Загалом підтримку отримають 200 тисяч українців.

Допомогу надають у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". Фонд працює вже 16 років і за цей час допоміг вижити 8 мільйонам людей. З них 3,5 мільйона – на Донбасі.

Українцям у прифронтових зонах також продовжують доставляти гуманітарну допомогу. 10 тисяч наборів першочергово нададуть соціально незахищеним категоріям населення, які не змогли евакуюватися з Покровська. Продуктові набори складені за рекомендаціями ВООЗ.

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До Запоріжжя продовжують прибувати жителі Маріуполя, які потребують допомоги. Для них продуктові набори привозять до "Зеленого центру Метінвест" – нещодавно там роздали чергові 3000 пакунків.