У Європі зараз знищують цілий народ: Зеленський звернувся до Бундестагу

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Президент України Володимир Зеленський виступив перед депутатами німецького Бундестагу по відеозв'язку. Він розповів, що відбувається в Україні через агресію Росії та попередив про небезпеку для Європи.

"Звертаюсь до вас після 3 тижнів повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Росія бомбардує наші міста, житлові будинки реактивною артилерією. Загинули вже тисячі українців", — сказав він.

Зеленський порівняв Росію з Берлінською стіною.

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"Ви знову опинилися за стіною. Не за Берлінським муром, але в серці Європи, де свобода. Ця стіна міцніє, з кожним снарядом, що впав на нашу землю в Україні, з кожним не прийнятим вами рішенням", — наголосив президент.

Також Зеленський заявив, що Україна обов'язково вступить до ЄС.

Президент наголосив на тому, що недостатньо вчити уроки історії, їх потрібно застосовувати на практиці:

"Ви сказали, що Голокост ніколи не може повторитися. Але вкотре в Європі робиться спроба знищити цілий народ. Чому? З якої причини?" — запитав він.

Зеленський нагадав німецьким парламентарям: Україна завжди говорила, що газогін "Північний потік-2" — це зброя Росії.

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Президент закликав підтримати українців та допомогти закінчити війну.

Війна в Україні 17 березня