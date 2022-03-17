У Європі зараз знищують цілий народ: Зеленський звернувся до Бундестагу

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Президент України Володимир Зеленський виступив перед депутатами німецького Бундестагу по відеозв'язку. Він розповів, що відбувається в Україні через агресію Росії та попередив про небезпеку для Європи.
"Звертаюсь до вас після 3 тижнів повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Росія бомбардує наші міста, житлові будинки реактивною артилерією. Загинули вже тисячі українців", — сказав він.
Зеленський порівняв Росію з Берлінською стіною.
"Ви знову опинилися за стіною. Не за Берлінським муром, але в серці Європи, де свобода. Ця стіна міцніє, з кожним снарядом, що впав на нашу землю в Україні, з кожним не прийнятим вами рішенням", — наголосив президент.
Також Зеленський заявив, що Україна обов'язково вступить до ЄС.
Президент наголосив на тому, що недостатньо вчити уроки історії, їх потрібно застосовувати на практиці:
"Ви сказали, що Голокост ніколи не може повторитися. Але вкотре в Європі робиться спроба знищити цілий народ. Чому? З якої причини?" — запитав він.
Зеленський нагадав німецьким парламентарям: Україна завжди говорила, що газогін "Північний потік-2" — це зброя Росії.
Президент закликав підтримати українців та допомогти закінчити війну.
Війна в Україні 17 березня
- Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що на українській землі знайшли свою смерть 15 тисяч військових Росії. Наразі окупанти уникають ближніх боїв, а удари завдають з повітря.
- Противник продовжує атакувати Україну. Ворог повною мірою не досягнув жодної стратегічної мети наступальної операції.
- Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грак") та винищувач Су-35 у небі над Київщиною.
- Ворог окупував приблизно 70% території Луганської області. Там вже починають підключати російське телебачення, щоб поширювати російську пропаганду та фейки.
- Командири армії агресора втікають, залишаючи солдатів без їжі та зброї: про це йдеться у перехопленій розмові окупанта з батьками.