В Енергодарі окупанти створюють фейкові органи влади

В Енергодарі вороги продовжують свої злочини / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни та їхні посібники в Енергодарі (Запорізька область) почали створювати фейкові органи влади.

Про це повідомляє "Енергоатом" у Telegram.

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"Спочатку начебто зібралися 34 члени "громадської ради самоорганізації Енергодару" і обрали головою "адміністрації міста" головного колаборанта Шевчика. Далі Шевчик своїм "наказом" одноосібно "звільнив" законно обраного чинного мера міста Дмитра Орлова, а заодно і всіх керівників органів міської влади. Ну як звільнив – підписав записку всіх звільнити", – йдеться у повідомленні.

На офіційному каналі Енергодара в Telegram наголошують, що "ніякої юридичної сили та правового сенсу ці "рішення", звичайно, не мають".

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"Єдиний корисний сенс від "діянь" Шевчика – формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів. Упевнені: українське правосуддя зволікати не буде", – йдеться у повідомленні.

Крім того, опублікували копії фейкових "наказів".

Ситуація в Енергодарі

23 березня мешканці Енергодару повалили флагшток та спалили прапор окупантів .

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Крім того, 20 березня російські окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка. Поки що невідомо, в якому він стані та де знаходиться. Цього ж дня у Херсоні, Каховці, Бердянську та Енергодарі українці вийшли на мітинги проти російських окупантів. Люди вимагали від військових РФ припинити викрадення людей, відпустити заручників і забиратися з їхніх міст.

Також повідомлялося, що в Енергодарі повне беззаконня. Людей б'ють прямо на вулицях. У деяких забирають автомобілі, а когось "пакують" та відвозять у невідомому напрямку.

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