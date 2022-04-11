На Донеччині окупанти влаштували артобстріл – пошкоджено 30 будинків (фото)

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: колаж "Сьогодні"
У понеділок, 11 квітня, у селі Михайлівка Покровського району Донецької області російські окупанти влаштували артобстріл. Поки що виявили одного постраждалого.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Що відомо?
Внаслідок артобстрілу було пошкоджено 30 будинків. На місці події працюють рятувальники Донецької області.
"Знайдено постраждалого, поки анкетні дані встановлюються", – наголосили у ДСНС.
Окупанти обстріляли село на Донеччині. Фото: ДСНС України
Окупанти вдруге за день обстріляли Лисичанськ – зруйновано будинки, є поранені
Російські окупанти вдруге за 11 квітня обстріляли Лисичанськ. Внаслідок цього є постраждалі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За словами Гайдая, внаслідок обстрілу в Лисичанську зруйновано чотири будинки і щонайменше троє постраждалих.
"Уже не вперше за 11 квітня житлові квартали Лисичанська охопив ворожий обстріл. Зранку у місті рятувальники у зруйнованому росіянами будинку знайшли одного загиблого. Надвечір маємо щонайменше трьох постраждалих лисичан. Рятувальники передали людей лікарям. Медпрацівники наразі надають їм допомогу. Маємо чотири прямі влучання в будинки. Три з них зруйновані повністю, один – частково", – розповів Гайдай.
Обстріл Лисичанська
У понеділок, 11 квітня, російські окупанти знову обстріляли Лисичанськ із важкого озброєння. Внаслідок цього є загиблий. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, окупанти влучили у багатоповерхівку. Наразі рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали.
"Вже є один загиблий. Інформація оновлюватиметься", – сказав Гайдай.