У Донецькій області окупанти застосували фосфорні боєприпаси (фото)

Окупанти порушують міжнародні угоди, використовуючи фосфорні боєприпаси/Фото: Twitter/Christopher Miller, колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують застосовувати заборонену зброю у війні проти України. Поблизу Авдіївки загарбники використали білий фосфор.

Про це повідомив кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер.

Реклама

Деталі

"Те, що відбувається зараз на лінії фронту поблизу східного міста Авдіївка, російські війська використовують білий фосфор проти українців. Фотографії українського лейтенанта, зроблені в режимі реального часу кілька хвилин тому, коли ми розмовляли. Він описав ситуацію як "божевілля", — повідомив Міллер.

Фосфорні боєприпаси

Фосфорні боєприпаси – тип запальних або димових боєприпасів, споряджених білим фосфором. Існує кілька видів подібної зброї та боєприпасів, у тому числі:

авіабомби;

артилерійські снаряди;

реактивні снаряди (ракети);

мінометні міни;

ручні гранати.

При використанні проти військових цілей, розташованих усередині або в околицях населених областей, зброя, що містить білий фосфор, за міжнародними угодами (Протокол III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї), заборонена до застосування. Димові боєприпаси під дію Конвенції не підпадають.

Реклама

Читайте також