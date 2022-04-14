У "ДНР" продовжується примусова мобілізація, а ЗСУ відбивають атаки ворога – Генштаб

В Україні тривають бойові дії / Фото: Колаж: Сьогодні
Почалася п'ятдесята доба війни в Україні. Ворог продовжує нарощувати авіаційне угруповання поблизу східного кордону нашої держави, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує існуючі системи управління, розвідувального та медичного забезпечення.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Що відбувається за напрямками
- Зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння на всій території України.
- Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.
- На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не робив. Певні підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання щодо прикриття українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях. Проводяться планові заходи бойової підготовки.
- У білоруському населеному пункті Холміч, на блокпостах, військова поліція збройних сил російської федерації та республіки Білорусь перевіряє особисті телефони. Цивільним повідомляється, що українські підрозділи будь-коли можуть вчинити напад на територію Білорусі.
- На Сіверському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів Центрального військового округу з території Брянської та Курської областей. Після відновлення боєздатності здійснює зосередження зазначених підрозділів у Білгородській та Воронезькій областях. Ворог посилює контроль кордону, виробляє інженерне обладнання позицій, опорних пунктів та забезпечує присутність на них незначної кількості особового складу, озброєння та військової техніки.
- На Слобожанському напрямку противник веде розвідку можливих напрямів наступу, нарощує систему розвідки, управління та медичного забезпечення. Продовжує частково блокувати Харків та проводить обстріл міста з артилерії, проводить перегрупування підрозділів та поповнення запасів.
- На Донецькому та Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов'янська, Попасної та Курахового та штурмові дії у місті Маріуполь. Тривають бої.
- За рахунок окремих підрозділів 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу здійснюється посилення угруповання ворога у районі Сєвєродонецька.
- На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусових мобілізаційних заходів. Так, у місті Горлівка проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів.
- Крім того, встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої ДНР. Проте зазначені показники було виконано лише на 20 відсотків.
- На Южнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів, проводить заходи щодо інженерного обладнання позицій. Чинить вплив на підрозділи наших військ.
- Ворог веде бойові дії у районі Олександрівки. Намагається відновити наступ з метою повернення втрачених позицій у районі Осокорівки.
- На території Донецької та Луганської областей захисниками України минулої доби відбито вісім атак ворога, знищено танк, чотири одиниці броньованої та шість автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему противника.
- Підрозділами зенітних ракетних військ попередньої доби збито двох ворожих винищувачів.