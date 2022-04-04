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На Чернігівщині військові знищили колону окупантів (фото)

Марія Дмитренко
4 квітня, 12:45
Російські військові продовжують зазнавати втрат

Знищена техніка ворога. Фото: колаж "Сьогодні"

Біля міста Ічня Чернігівської області Збройні Сили України розгромили чергову колону ворога, яка відступає.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у Facebook.

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"Не врятував колону орків на ічнянському напрямку й мегасильний захист з колод від сил спротиву Сіверщини. Ювелірна та результативна робота у фотозвіті", – йдеться у повідомленні.

Втрати ворога за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.04 орієнтовно становили:

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  • особового складу ‒ близько 18 000;
  • танків ‒ 644;
  • бойових броньованих машин ‒ 1830;
  • артилерійських систем – 325;
  • РСЗВ – 105;
  • засоби ППО – 54;
  • літаків – 143;
  • гелікоптерів – 134;
  • автомобільної техніки – 1249;
  • кораблі/катери – 7;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;
  • Спеціальна техніка – 24;
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Раніше ми повідомляли, що "Азов" за добу знищив у Маріуполі 2 танки та 4 бронемашини окупантів.

Також нагадаємо, у внутрішніх зведеннях Міноборони Росії сказано про 23 тисячі загиблих солдатів в Україні.