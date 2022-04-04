На Чернігівщині військові знищили колону окупантів (фото)

Знищена техніка ворога. Фото: колаж "Сьогодні"
Біля міста Ічня Чернігівської області Збройні Сили України розгромили чергову колону ворога, яка відступає.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у Facebook.
"Не врятував колону орків на ічнянському напрямку й мегасильний захист з колод від сил спротиву Сіверщини. Ювелірна та результативна робота у фотозвіті", – йдеться у повідомленні.
Втрати ворога за добу
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.04 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 18 000;
- танків ‒ 644;
- бойових броньованих машин ‒ 1830;
- артилерійських систем – 325;
- РСЗВ – 105;
- засоби ППО – 54;
- літаків – 143;
- гелікоптерів – 134;
- автомобільної техніки – 1249;
- кораблі/катери – 7;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;
- Спеціальна техніка – 24;
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Раніше ми повідомляли, що "Азов" за добу знищив у Маріуполі 2 танки та 4 бронемашини окупантів.
Також нагадаємо, у внутрішніх зведеннях Міноборони Росії сказано про 23 тисячі загиблих солдатів в Україні.