У Бучі 17-річному хлопцеві оголосили підозру в держзраді: допомагав окупантам

Місцевий мешканець Київщини добровільно перейшов на бік ворога / Фото: Колаж: Сьогодні
Неповнолітнього жителя Бучанського району підозрюють у держзраді. Хлопець співпрацював із військовими РФ під час окупації.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.
"У період тимчасової окупації села на території Бучанського району Київської області 17-річний місцевий мешканець добровільно перейшов на бік ворога. Він передавав представникам РФ відомості про мешканців села, магазини та будинки, де можуть зберігатися цінні речі, а також іншу інформацію. За це підозрюваний отримував матеріальну винагороду та привілеї від представників окупаційних військ", – йдеться у повідомленні.
Крім того, він разом із військовослужбовцями РФ проникнув в один з будинків на території села та викрав чуже майно.
"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру неповнолітньому мешканцю Київщини у державній зраді та таємному викраденні чужого майна, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 КК України)", – додали в прокуратурі.
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