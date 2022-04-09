У боях за Маріуполь загинув співзасновник Pizza Veterano

У боях із окупантами за Маріуполь загинув Рафаель Агаєв. Колаж "Сьогодні"

У Маріуполі під час захисту міста від навали російських окупантів загинув ветеран війни на Донбасі Рафаель Агаєв.

Про це повідомив інший співзасновник мережі, ветеран російсько-української війни Леонід Остальцев у Facebook.

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"Рафаель Агаєв загинув у Маріуполі, виконуючи бойові завдання щодо оборони міста, у складі свого підрозділу Морської піхоти України", – написав Остальцев.

За словами Остальцева, саме Агаєв колись навчив його готувати піцу.

Ти був поруч, коли відкривалася перша Pizza Veterano. Ти допомагав, підтримував, наставляв, вчив, злив, любив. Але руска тебе вбила... Мені шкода, Раф. Дуже. і ми обов'язково зустрінемося", – написав він.

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Обстановка у Маріуполі