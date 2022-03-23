У лікарнях Добропілля з'явилися високоякісні антибіотики

За весь час лікарні отримали понад 470 тисяч одиниць медикаментів / Фото: Фонд Ріната Ахметова

Україна продовжує протистояти російській агресії і налагоджує доставку гуманітарної допомоги для українців, які найбільше постраждали через бойові дії.

Так, майже 9 тисяч високоякісних антибіотиків імпортного виробництва Фонд Ріната Ахметова відправив до Добропілля, що на території Донецької області. Медичну гуманітарну допомогу отримали державні лікарні, які перебувають під контролем місцевого департаменту МОЗ України.

Реклама

Серед доставлених товарів:

антисептики;

антибіотики;

засоби для обробки ран;

знеболювальні та інші ліки.

За весь час лікарні отримали понад 470 тисяч одиниць медикаментів / Фото: Фонд Ріната Ахметова

За весь час лікарні отримали понад 470 тисяч одиниць медикаментів / Фото: Фонд Ріната Ахметова

Реклама

Фонд Ріната Ахметова надає гуманітарну допомогу українським лікарям з самого початку війни. За весь час лікарні, список яких визначався у координації з МОЗ України, отримали понад 470 тисяч одиниць медикаментів.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. людей, з них 3,5 млн. були врятовані на Донбасі.

Гуманітарна допомога для киян

Днями Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію продуктових наборів мешканцям Києва. Жителі Солом'янського, Голосіївського та Шевченківського районів столиці отримали набори продуктів харчування першої необхідності, зокрема:

Реклама

згущене молоко;

борошно;

макарони;

цукор;

тушковане м'ясо.

Пріоритетні категорії одержувачів допомоги – люди, які перебувають на обліку у територіальній службі соціального захисту, а саме літні та люди з особливими потребами.

Раніше ми писали про доставку гуманітарної допомоги Першотравенській громаді на Дніпропетровщині, та розповідали, що Фонд Ріната Ахметова продовжує доставляти гуманітарні вантажі на схід України.