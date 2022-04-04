У Білорусі помітили колону військової техніки РФ з відмітками "V": їхала у бік Москви (відео)

У колоні було понад сто машин / Фото: Колаж: Сьогодні

Білоруссю помічена велика колона російської техніки, яка прямувала до РФ. Про це написав у Twitter журналіст Антон Мотолько та опублікував відповідні фото та відео.

"Колонна зі 100 одиниць військової техніки з позначками "V" була помічена поблизу Борисова, що рухалася трасою М1 з Мінська у бік Смоленська (Москва). У бік РФ прямували Урали та КамАЗи, УАЗи Патріоти, Кунги, бензовози та автобуси ПАЗ", – сказав він.

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Раніше військову техніку перевозили залізницею, а тепер на власних колесах вона рухається до Росії.

Крім того, транспорт РФ було помічено під Оршею. Поблизу села Абухава (Оршанський район Вітебської області) було помічено велику колону у супроводі ДАІ, яка рухалася трасою М1 у бік Росії.

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Окупанти награбоване продають у Білорусі

Біля відділення російської служби експрес-доставки СДЕК у Мозирі солдати РФ із КамАЗів вивантажували замотані пакунки з речами . Окупанти поштою цікавилися чи є можливість відправляти міжнародні посилки.

Раніше ми писали про те, що російські окупанти вивезли награбоване в Україні під час війни до Білорусі і тепер все це розпродують. Солдати-мародери прихопили з собою прикраси, автомобілі, велосипеди, витвори мистецтва, мотоцикли, холодильники, посуд, килими, дитячі іграшки, косметику, пральні та посудомийні машини.

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