У Балаклії окупанти викрали мера та чиновників міськради

У окупантів у полоні знаходяться кілька представників влади Балаклії / колаж "Сьогодні"

У Харківській області російські війська викрадають представників влади . Все для того, щоб чинити тиск на українське населення.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Сьогодні, 26 березня, у Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова.

Також є інформація, що затримано і міського голову Івана Столбового. З ним та його сім'єю вже другу добу немає зв'язку.

Досі перебуває у полоні окупантів голова Циркуновської громади Микола Сикаленко.

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"Росіяни намагаються такими ганебними діями чинити тиск на українське населення. Але мешканці громад давно показали, що Харківська область – це Україна!" ", – йдеться у повідомленні.

Олег Синегубов співпрацює з Офісом Президента та Віце-прем'єр-міністром Іриною Верещук зі звільнення полонених.

Викрадення у Запорізькій області

11 березня російські військові викрали мера Мелітополя Івана Федорова через те, що він відмовився від співпраці з ворогом. Про викрадення мера стало відомо зі слів очевидців. Окупанти катували Івана Федорова, проте 16 березня мера звільнили під час спецоперації.