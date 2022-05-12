У квітні окупанти вбили близько 100 дітей

Окупантам байдуже на дитяче життя/Фото: колаж: "Сьогодні"

За квітень російські окупанти вбили в Україні близько 100 дітей. Однак реальні цифри можуть бути значно більше.

Про це заявив заступник виконавчого директора ЮНІСЕФ Омар Абді, повідомляє CNN.

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"Тільки за останній місяць ООН підтвердила, що близько 100 дітей були вбиті. Ми вважаємо, що фактичні цифри значно вищі", — сказав Абді в ході засідання Радбезу ООН.

Він зазначив, ще більше дітей отримали поранення і зіткнулися з порушеннями своїх прав, мільйони були переміщені. Він додав, що у війні в Україні також постраждала система освіти країни і школи використовуються у військових цілях.

"Війна в Україні, як і всі війни — це криза захисту дітей та їхніх прав", — додав представник ЮНІСЕФ.

Не лише вбивають, але й крадуть

Російські окупанти продовжують геноцид українських дітей. У росЗМІ заявляють, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають у так званих "ЛДНР", отримуватимуть громадянство Росії. Для цього нібито було досягнуто домовленостей із керівництвом окупаційних адміністрацій.

У РФ кажуть, що надання російського громадянства дітям із Донецької та Луганської областей нібито спростить можливість усиновлювати їх у Росії.

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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зазначила, що органи влади РФ вже неодноразово повідомляли про підготовку змін до законодавства саме з цією метою.

Крім того, зараз готуються угоди між країною-окупантом та окупаційними адміністраціями в ОРДЛО, щоб надати видимість "правових процедур" для фактичного викрадення українських дітей та передачі їх у родини у РФ.

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