Принижується перед РФ: голова Червоного Хреста назвав війну в Україні "операцією" та попросив Лаврова про допомогу

Петер Маурер на зустрічі із Сергієм Лавровим назвав війну в Україні "операцією Москви". Фото: колаж "Сьогодні"

23 березня президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер прибув із дводенним візитом до Москви, де провів зустріч із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, заступником міністра оборони Олександром Фоміним, президентом Російського Червоного Хреста Павлом Савчуком та омбудсменом Тетяною Москальковою. Під час зустрічей, на яких було обговорено ситуацію в Україні, голова Червоного Хреста зробив низку неоднозначних заяв, які спричинили обурення уряду України.

Гуманітарні коридори та "операція Москви"

Як повідомляє агентство France-Presse, Петер Маурер закликав сторони погодити безпечні гуманітарні коридори для виходу цивільних із зон бойових дій та дозволити ввезення гуманітарних вантажів.

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"Як нейтральна та неупереджена гуманітарна організація, МКЧХ уповноважений вести переговори з усіма сторонами конфлікту, відстоювати дотримання міжнародного гуманітарного права або права збройних конфліктів, захищати життя цивільного населення та забезпечувати надходження допомоги тим, хто найбільше потребує", – наголосив Маурер.

При цьому у Червоному Хресті повідомили, що Російський Червоний Хрест "проводить велику роботу, допомагаючи людям, які прибули до Росії, "утікши зі своїх будинків на Донбасі", а сам Маурер додав, що він та голова МЗС РФ під час зустрічі обговорювали необхідність захисту цивільних осіб у ході операції "Москви в Україні".

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Таким чином, президент Міжнародного комітету Червоного Хреста хоч і заявив, що його організація виступає "нейтральним та неупередженим посередником між усіма сторонами", водночас публічно озвучив наративи Кремля, назвавши війну в Україні "операцією", тим самим продемонструвавши, який бік конфлікту підтримує його організація.

Представництво у Ростові

Крім того, Петер Маурер звернувся до російської влади з проханням дозволити йому відкрити представництво в російському місті Ростові-на-Дону, яке знаходиться на кордоні з Україною. Мабуть для допомоги тим "біженцям Донбасу", яких російські окупанти насильно вивозять з України, поміщають до фільтраційних таборыв, після чого відбирають українські документи та відправляють до Таганрога та на Сахалін.

Як відреагували в Україні

Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук назвала рішення Міжнародного комітету Червоного Хреста про відкриття представництва у російському Ростові співучастю у злочині.

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"Міжнародний комітет Червоного Хреста, керівник якого був нещодавно в Москві, ухвалив дуже сумнівне рішення відкрити представництво в Ростові, тобто допомагати українцям з російського боку. Таке рішення Червоного Хреста є політично дуже неправильним ходом, який легалізує гуманітарні коридори в РФ", – заявила Верещук.

Чиновниця заявила, що Україна вимагатиме від МКЧХ, щоб людей повертали до України.

"Вони мають їм допомогти і зробити коридор для повернення в Україну. Інакше він буде учасником злочину", – наголосила вона, додавши, що МЗС України звертатиметься до Червоного Хреста з нотою за роз'ясненням.

Ірина Верещук: "Відкриття представництва Червоного Хреста у Ростові – це співучасть у злочині" / Фото: Кабинет министров Украины

Страх та приниження перед РФ

До слова, раніше Верещук заявляла, що Міжнародний Червоний Хрест, який має допомогти забезпечити гуманітарні коридори, не виконує свого головного призначення через страх перед РФ.

"Я спілкуюся зараз дуже багато з Червоним Хрестом і спостерігаю, як ті, хто мають нейтральний статус і мають забезпечити гуманітарні коридори, повзаючи, фактично принижуючись перед Російською Федерацією, бояться у них навіть узяти листа, в якому Російська Федерація має підтвердити наявність та акцептацію маршруту, який ми погодили. Не кажучи про те, щоб дати автомобіль, який стане на чолі колони і свідчитиме, що це діти, жінки, що це медикаменти та продукти", – говорила віцепрем'єрка 8 березня, в ефірі телемарафону українських каналів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Україні зі скрипом вдається домогтися від Міжнародного комітету Червоного Хреста якихось дій щодо тіл загиблих російських солдатів на території України.

Від Червоного Хреста вдалося отримати лише мішки для загиблих окупантів, від яких відмовилася їхня країна.