Знищимо цей "російський світ": боєць ЗСУ звернувся до українців під звуки вибухів у Маріуполі (відео)

Українські воїни безстрашно боронять Маріуполь. Фото: колаж "Сьогодні"

Український військовослужбовець, який захищає Маріуполь від вторгнення російських окупантів, звернувся до співгромадян із закликом знищити "російський світ". Відео звернення бійця ЗСУ опублікував Telegram-канал Україна 24.

У відеоролику чути, що під час запису звернення військового у Маріуполі лунають вибухи.

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"Маріуполь, 12 квітня, ви самі спостерігаєте, який "російський світ", – каже боєць і вказує на будівлю житлового будинку, що обгоріла після ворожих обстрілів.

За словами автора відео, українські військовослужбовці та силовики продовжують тримати оборону міста.

"Азов", КОРД, Сили спеціальних операцій, морська піхота, Служба безпеки України, Нацгвардія, прикордонники та інші підрозділи. Ми тут, ми боремося, ми воюємо. Ми безстрашні, мужні та сильні", – заявив боєць.

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Він також наголосив, що "російський світ" влаштував геноцид населення України.

"Солдати РФ від безпорадності та страху знищують мирних громадян і знищують мирні будинки. Ми звертаємося до кожної людини: "Давайте швидше покінчимо з цим жахливим російським світом. Маріуполь – це Україна! Ми чекаємо! Слава Україні!" – підсумував український воїн.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що морські піхотинці з 36-ї бригади, які захищають Маріупольвід російських військових, записали відеозвернення. У ньому військові запевняють, що вони не залишили своїх позицій.

Також ми інформували, що, за словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, за час блокади міста російськими військами загинули більше 10 тисяч мирних мешканців.