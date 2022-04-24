Знищив 4 танки та взвод окупантів. Історія загиблого бійця "Азова", Героя України

Лейтенант Віталій Грицаєнко врятував життя багатьом побратимам / Колаж "Сьогодні"

Під час захисту Маріуполя, який другий місяць перебуває у блокаді, загинув заступник командира окремого загону спеціального призначення "Азов" з бойової та спеціальної підготовки старший лейтенант Віталій Грицаєнко, позивний "Гоголь". Віталій здійснив низку подвигів, за що отримав звання Героя України, на жаль, посмертно.

Про це повідомляє портал ArmyInform.

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Подвиги Героя України

Житель Полтави Віталій пішов воювати добровольцем у перші роки тоді ще неоголошеної російсько-української війни.

На четвертий день широкомасштабної війни 27 лютого він у складі групи військовослужбовців ОЗСП НГУ "Азов" протягом двох діб прикривали відхід побратимів від берегової лінії та одночасно відбивали висадку морського десанту противника. Вони відбили чотири спроби висадки морського десанту армії Росії та завдали десантникам серйозних втрат. Зокрема старший лейтенант Грицаєнко особисто знищив 9 загарбників.

1 березня підрозділ під командуванням Віталія Грицаєнка запобіг черговій спробі прориву оборони Маріуполя з боку села Калинове Луганської області, куди висунулося 9 танків окупантів та біля роти живої сили ворога. Під час бою "Гоголь" знищив ворожий танк із РПГ-22, а зі стрілецької зброї – близько двох десятків російських піхотинців. В результаті бою три ворожі танки були знищені.

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Обійти українських захисників також не вдалося – "Гоголь" заздалегідь встановив протитанкові міни, тож ще три російські танки було знищено.

Три БТР за 10 хвилин

15 березня Віталій Грицаєнко знову отримав завдання блокувати пересування сил ворога. Заставши окупантів зненацька, протягом перших 10 хвилин українські воїни знищили три БТР-8, чотири бронемашини "Тигр", одну бронемашину "Рись" та три десятки російських солдат. Протягом двох годин до прибуття підкріплення тримали свої позиції, а після точної роботи артилерії сміливо перейшли у контрнаступ і змусили противника втекти.

У тому бою Грицаєнко особисто знищив 2 ББМ "Тигр" і до відділення живої сили, а після контрнаступу взяв у полон російського офіцера.

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Останній бій

У ніч із 18 на 19 березня група бійців "Азова" разом із Грицаєнком здійснила рейд у тил супротивника. В результаті було виявлено та знищено ворожий командний пункт, підірвано один тиловий склад та один склад з боєприпасами. Наші воїни знищили танк, 2 БТР та взвод живої сили ворога, переважно офіцерів. На жаль, ціною цієї блискучої операції стало життя відважного захисника України.

Оборона Маріуполя